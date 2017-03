ಸೌದಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಯುವಕ ಸಾವು: ಸುಷ್ಮಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ಸೌದಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನುಮಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಸದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಟ್ವೀಟ್ ಗೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವೆ ಸುಷ್ಮಾಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Tuesday, March 28, 2017, 16:19 [IST]

English summary

Union minister Sushma Swaraj has replied to the tweet posted by Mysore MP Pratap Simha, regarding suspicious death of a Mysuru man in Saudi Arabia. 'Indian Embassy is attending to this', She replied to pratap.