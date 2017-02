2 ತಿಂಗಳ ಕೂಸನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಎಸೆದ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಮಗುವನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಫ್ ಟಿಆರ್ ಐ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಆಕಸ್ಮಿಕದಿಂದ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಮರಗಳು ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿದೆ.ಇಬ್ಬರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ಧಾರೆ.

Story first published: Thursday, February 16, 2017, 19:41 [IST]

English summary

A baby boy of about two-months old has been found dead in a plastic bag at the Government Guest House premises in the city, on Thursday.