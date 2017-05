ನಾಳೆಯಿಂದ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಣ್ ಟ್ರಿಣ್ ರಿಂಗಣ

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಿರುವ ಟ್ರಿಣ್ ಟ್ರಿಣ್ ಯೋಜನೆಯ ವಿದ್ಯುಕ್ತ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಮುಂದೂಡುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದೆ.

English summary

The first of its kind, the cycle distribution scheme for the civilians called 'Trin-Trin', with get started in Mysuru on May 20, 2017.