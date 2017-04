ಉಪಚುನಾವಣೆ: ಮತ ಎಣಿಕೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಯ್ತು ನಂಜನಗೂಡು

ನಾಳೆ ಹೊರಬೀಳಲಿರುವ ನಂಜನಗೂಡು ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಘಟಾನುಘಟಿ ನಾಯಕರ ಅವಿರತ ಪ್ರಚಾರದ ಫಲ ಏನೆಂಬುದು ನಾಳೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ.

English summary

Nanjangud election results will be announced tomorrow. People of the state are curiously waiting for the result.