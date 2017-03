ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ: ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಚುನಾವಣೆ ರಂಗು

ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಕಾವೇರಿರುವ ಅರಮನೆ ನಗರಿ ಇಂದು ಘಟಾನುಘಟಿಗಳ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Both BJP and Congress candidates of Nanjangud and Gundlupet by election have submitted their nominations to Election Commissioner J.Jagadeesh today.