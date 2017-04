ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 'ಮತ' ಖಚಿತ ಪಡಿಸಲು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮತಯಂತ್ರ

ನಂಜನಗೂಡು ಮತ್ತು ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 9ರಂದು ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ವಿವಿಪ್ಯಾಟ್ (VVPAT- Voter-Verifiable Paper Audit Trail) ಗಳಿರುವ ಇವಿಎಂಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.

Story first published: Sunday, April 2, 2017, 9:49 [IST]

English summary

To ensure transparency in the polling process, all Electronic Voting Machines (EVM) during the Nanjangud and Gundlupet bypoll on April 9 to will be accompanied by Voter-Verifiable Paper Audit Trail (VVPAT) machines. Which will print a ballot slip to show in whose favour the vote has been cast.