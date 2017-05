ಟಿಪ್ಪು ಓರ್ವ ಮಾದರಿ ನಾಯಕ - ಬಿ. ಟಿ. ಲಲಿತಾ ನಾಯಕ್

ಮೈಸೂರು ಹುಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಟಿಪ್ಪು ಸಮಾವೇಶದ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಸಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಚಿವೆ ಬಿ.ಟಿ. ಲಲಿತಾ ನಾಯಕ್‍ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Former minister B T Lalita Nayak inaugurated the procession to mark the memory of Tipu Sultan, organised by Karnataka Komu Souharda Vedike and Progressive associations.