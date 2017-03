ಎಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿನ್ನೂ ಪತ್ತೆಯಾಗದ ಹುಲಿ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗಿಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿ!

ಎಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ ಬಳಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, ಬಾಳೆತೋಟವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವಿತಿದ್ದ ಹುಲಿ ಇನ್ನೂ ಪತ್ತೆಯಾಗದಿರುವುದು ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ.

Story first published: Tuesday, March 21, 2017, 17:35 [IST]

English summary

A tiger hiding in a banana farm in H D Kote region, Mysuru district has not found yet. The forest department restlessly trying to find the tiger.