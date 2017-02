ಕಪಿಲ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮೂರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ

ಫೆಬ್ರವರಿ 17ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಕಪಿಲ ನದಿಯ ಸೋಪಾನ ಕಟ್ಟೆ ಬಳಿ ನಡೆದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಷ್ಟು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

English summary

Three Tractor garbage found in Kapila river near Nanjangud, in various organizations organized cleaning program on February 17.