ಮೈಸೂರು: ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವ ಮುನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಂಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.15ರಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮೊದಲ ದಿನವಾದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಗುರುವಾರ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸ ವಿಷಯಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

English summary

These are the things observed in the area of exam hall in Mysuru. Biology and History exams are scheduled for second PUC students on Thursday.