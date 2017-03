ರಂಗೇರಿದೆ ಕಣ: ಘಟಾನುಘಟಿಗಳಿಂದ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ

ಇಂದು ಮೈಸೂರಿನ ಪಾಲಿಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ದಿನ. ನಂಜನಗೂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕಳಲೆ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಿರಂಜನ ಕುಮಾರ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 9 ರ ಉಪಚುನಾವಣೆಗೆ ಇಂದು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Monday, March 20, 2017, 14:59 [IST]

English summary

Kalale Keshavamurthy who is the Congress candidate for Nanjangud by election and Nirajan Kumar, who is the BJP candidate for gundlupet byelection both have filed their nomination today.