ಮೈಸೂರಿನ ಡಿ.ಬಿ.ಕುಪ್ಪೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಔಷಧಿ ವಾಪಸ್!

ಕುಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಲು ವೈದ್ಯರು ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಡವರಿಗೆಂದು ಸರ್ಕಾರ ಕಳಿಸುವ ಔಷಧಗಳೂ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

A primary health centre in D.B.Kuppe, near H.D.Kote in Mysuru returning the medicines which has sent by government for people. There is no docters in the health centre. So inevitably the medicines are returning.