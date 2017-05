CD ವಾರ್ ಮುಗೀತು, ಇದೀಗ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ ಆಡಿಯೋ ವಾರ್!

ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಸೋದರಿ ಪುತ್ರ ಎಸ್.ಸಿ. ರಾಜೇಶ್ ವರುಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಂದು ತಗಾದೆ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಬಂಟ ಕಾ.ಪು. ಸಿದ್ದಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿಗೆ ಬೈಗುಳಗಳ ಹಿಡಿಶಾಪ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

The dispute between BJP's S.C.Rajesh who is relative of B S Yeddyurappa and Ka.Pu.Siddalingaswamy took place in Mysuru yesterday (May 5th).