ಬಿಎಸ್ ವೈ – ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಬಣಗಳ ನಡುವೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೂ ಮಾರಾಮಾರಿ

ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಕೆ.ಎಸ್. ಈಶ್ವರಪ್ಪ ನಡುವಿನ ಬಹಿರಂಗ ಕಿತ್ತಾಟದ ಬಿಸಿ ಮೈಸೂರಿಗೂ ಹರಡಿದೆ.

Story first published: Friday, April 28, 2017, 15:48 [IST]

English summary

The dispute between supporters of BJP state president B.S. Yeddyurappa and BJP leader K.S.Eshwarappa took place in Mysuru today. The same incident happened yesterday also, in Palace grounds Bengaluru.