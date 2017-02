ಮೈಸೂರಿನ ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮಾರಕ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ ನಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ

ಮೈಸೂರಿನ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸ್ಮಾರಕ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 3ನೇ ಜೆಎಂಎಫ್ ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿದೆ. ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಕಾರ್ಯಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಕೊರೆಸಿ ಆಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ವಿವಾದ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿತ್ತು

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

JMFC court give temporary stay order on Saturday for the construction of actor Vishnuvardhan’s memorial in udbur cross near Mysuru