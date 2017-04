ತಿ.ನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿ ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಕುಟುಂಬಗಳ ಗೋಳು ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ!

ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸರಕಾರ ಕೆಡವಿ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ನಾಯಕ ಜನಾಂಗದ ನಾಲ್ಕು ಕುಟುಂಬಗಳು ತಿ ನರಸೀಪುರದ ಬೀದಿ ಬದಿಯ ಮುರುಕು ಗುಡಿಸಲಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಮಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Thursday, April 13, 2017, 13:51 [IST]

English summary

Four scheduled tribes families fighting for their shelter in T Narasipara Talluk. Government officials demolished their homes in the name development. But not provided adequate shelter to them.