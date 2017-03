ಎಚ್ಎ1ನ್1 ಮಹಾಮಾರಿಗೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಲಿ

ಎರಡು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮಹಾಮಾರಿಯಾಗಿ ನಾಡಿನ ಜನರನ್ನು ಕಾಡಿದ್ದ ಎಚ್೧ಎನ್೧ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗದಿಂದಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದು, ರೋಗದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

Wednesday, March 1, 2017, 17:55 [IST]

