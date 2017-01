ಕಂಬಳ ಪರವಾಗಿ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ: ಸುತ್ತೂರು ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಘೋಷಣೆ

ಕಂಬಳ ಪರವಾಗಿ ಸುತ್ತೂರು ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ. ಅಗತ್ಯ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಕಂಬಳ ಪರವಾಗಿ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಪರವಾದ ತಮಿಳರ ಹೋರಾಟ, ಪಟ್ಟು ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

Story first published: Wednesday, January 25, 2017, 9:02 [IST]

English summary

Suttur mutt jaatre in Mysuru district inaugurated by CM Siddaramaih on Tuesday evening. Siddaramaiah said, If necessary law will be implemented in favour of Kambala.