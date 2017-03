ನಂಜನಗೂಡು ಉಪಚುನಾವಣೆ: ಕದನ ಕಲಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಕಣ

ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿರುವ ಏ.9 ರ ನಂಜನಗೂಡು ಮತ್ತು ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಕುರಿತ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Story first published: Friday, March 17, 2017, 19:25 [IST]

English summary

Most awaited Nanjangud and Gundlupet by election will be held on 9th of April. The people of both Assembly constituencies are very curious to see battle between BJP and Congress. Here is a special story on By election.