ಮೈಸೂರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಾಗಮನ: ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲುವಿನ ವಿಶ್ವಾಸ

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ, ಮಾರ್ಚ್ 22 ರಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಇದೇ ಮೊದಲಬಾರಿಗೆ ಉಪಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Monday, April 3, 2017, 13:12 [IST]

English summary

Senior political leader and former chief minister of Karnataka S.M.Krishna has come to Mysuru today for Nanjangud and Gundlupet by election campaign which is scheduled on 9th of April. Many people have welcome him in Mysuru railway station, who has travelled by Tippu express train from Bengaluru to Mysuru.