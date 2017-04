ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತಿರುಗೇಟು

ಎಸ್.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ವ್ಯಂಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದರು.

Story first published: Tuesday, April 4, 2017, 15:25 [IST]

SM Krishna should remember what were his achievements as chief minister of Karnataka, He did nothing to state in his tenure, C M Siddaramaiah told in Mysuru, today. He was responding to the comments made by former CM SM Krishna yesterday.