ರಾಜಕುಮಾರ ಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಭಾನುವಾರ ಕೂಡಾ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೂಡ್ ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನಂಜನಗೂಡು-ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಪ್ರಚಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಅವರು ಚುನಾವಣೆಯ ದಿನ ರಾಜಕುಮಾರ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಸಿಸಿದರು.

English summary

After the busy campaign for Nanjangud and Gundlupet by-election Chief minister Siddaramaiah is in relax mood. Today Siddaramaiah visited DRC mall to watch the movie Rajakumara.