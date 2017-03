ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಗೌರವ ನೀಡುವುದು ಕಲಿಯಲಿ: ಧ್ರುವನಾರಾಯಣ

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಸಂಸದ ಧ್ರುವ ನಾರಾಯಣ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತ, ನಂಜನಗೂಡು ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

English summary

Shrinivas Prasad should learn to give respect first. He should not forget his responsibility and post, Congress MP Dhruvanarayan told today at Mysuru.