ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಪಾನಿಪುರಿ ಮಸಾಲಪುರಿ ತಿನ್ನಬಾರದು, ಏಕೆ?

ಪಾನಿಪುರಿ, ಭೇಲ್ ಪುರಿ, ಆಲುಪುರಿ, ಸೇವ್ ಪುರಿ, ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ, ದಹಿಪುರಿ, ಮಸಾಲಪುರಿ ಆಸೆಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುವವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇಂಥವನ್ನು ತಿಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗತ್ತಂತೆ. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಗೋಲಿಹೊಡಿ ಅಂತೀರಾ?

Story first published: Thursday, February 2, 2017, 18:19 [IST]

English summary

Nabard Chied M.I. Gangagi urgeed that people should stop chat masala and other spiecy items as those eatables are affect our health.