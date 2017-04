ಡೆಡ್ ಸ್ಟೋರೆಜ್ ನತ್ತ ಕೆಆರ್ ಎಸ್ ಜಲಾಶಯ

ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಆರ್ ಎಸ್ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮಳೆ ಬಾರದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಎದುರಿಸುವುದು ಖಂಡಿತ.

English summary

Shortage of water in KRS dam creates tension among the people of Mandya, Mysuru, Ramanagara, Bengaluru. These four districts are depending on KRS water for their daily use.