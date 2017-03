ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಐದು ಪೈಸೆಗೆ ಚೆಕ್ ಪಡೆದ ಬ್ಯಾಂಕ್!

ಮೈಸೂರಿನ ವಿಜಯನಗರದ ಸ್ಟೇಟ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಆಫ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಕಾರ್ಡ್ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿಯಿದ್ದ 5 ಪೈಸೆಯನ್ನ ಖಾತೆದಾರ ಚೆಕ್ ಮೂಲಕ ನೀಡಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

A man, wanted to deactivate his credit card. SBI asks him to pay remaining balance 5 paise to deactivate the card. the man gave 5 paise through cheque! The rare incident took place in Mysuru