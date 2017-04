ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಸೀರೆ ವಿತರಣೆ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದಿಂದ ಶನಿವಾರ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೀರೆ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ

Story first published: Sunday, April 30, 2017, 9:55 [IST]

English summary

Karnataka State Siddaramaiah Fans Association distributed sarees and sweets to roadside vendors on Saturday. Siddaramaiah took oath as Chief Minister of Karnataka on this day, four years ago. To mark the occasion, his fans are distributed sarees and sweets.