ಮೈಸೂರು: ಪೊಲೀಸರ ಶೂಟೌಟ್ ನಲ್ಲಿ ಗಂಧದ ಮರ ಸ್ಮಗ್ಲರ್ ಸಾವು

ಚಿರತೆ ಹಿಡಿಯಲು ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಬೋನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಗಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಗಂಧದ ಮರಗಳ್ಳರು; ಅವರನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೋದ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ, ಪ್ರತಿದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಕಳ್ಳನ ಸಾವು.

English summary

In a gun battle that happened between Forest Department officials and sandalwood thieves in Lingabudhi Lake near Dattagalli in Mysore, one alleged sandalwood thief has succumbed to death.