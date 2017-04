ಮೀಸಲಾತಿ ಬಡ್ತಿ ಹಿಂಪಡೆತ ವಿರೋಧಿಸಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ರಾಜಕೀಯ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು 'ಮೀಸಲಾತಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ' ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವೇಳೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

English summary

The Dalit Employees’ Association of the University of Mysuru staged a protest, demanding to safeguard reservation for Dalits, OBCs and SC/STs in front of the Crawford Hall, here in Mysuru on Friday.