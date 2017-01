ಮೈಸೂರಿನ ಹೂ ಮಾರುವ ಮಹಿಳೆ ಖಾತೆಗೆ 5 ಕೋಟಿ!

ಬಡವರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯ. ನೋಟು ನಿಷೇಧ, ಚಿಲ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಡಲ್ಲು, ಸಾಲ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುವ ಬಡತನ ಬೇರೆ. ಅಂಥದ್ದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ 5 ಕೋಟಿ ಹಣ ಬಂದು ಬಿದ್ದರೆ! ಮೈಸೂರಿನ ಹೂಮಾರುವವಳ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಾಗಿರಬೇಡ?

English summary

Rs 5 cr deposited in jandhan account of flower vendor in Mysuru. Where did it come from? Who has deposited? Was it technical mistake? Or is somebody playing with poor people? A flower vendor was shocked to see such a huge amount in her bank account.