ಸೋಲು-ಗೆಲುವಿನ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿ ಉಪಚುನಾವಣಾ ಕಣ!

ಉಭಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೂ ಏಪ್ರಿಲ್ 9 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಗೆಲುವು ಯಾರಿಗೆ ಎಂಬ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮತದಾರರನ್ನು ಆವರಿಸಿದೆ.

Story first published: Tuesday, March 28, 2017, 9:57 [IST]

English summary

Both BJP and Congress leaders are very curious about by election and both are campaigning restlessly in the constituencies.