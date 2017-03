ಉಪಚುನಾವಣೆ – ಚಿರ ಯುವಕರಂತಾದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಶತಾಯಗತಾಯ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕೆಂಬ ಪಣತೊಟ್ಟಿರುವ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಬಿರು ಬಿಸಿಲನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

English summary

By election: State BJP president B.S.Yeddyurappa restlessly attending campaigns everyday. He is taking these two constituency very seriously. Here is a smalla write up on by poll campaign