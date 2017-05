ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೀಡಿದರೂ ಸ್ಫರ್ಧೆಗೆ ಸಿದ್ಧ - ಮಾಳವಿಕಾ ಅವಿನಾಶ್

ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಕೆ.ಆರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್ ಗಾಗಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎ ರಾಮದಾಸ್ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಯೂನಿಯನ್ ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ವಿ ರಾಜೀವ್ ನಡುವೆ ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೀಗ ಮಾಳವಿಕಾ ಹೆಸರು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ.

English summary

“I will ready to face election from any of the constituency,” said BJP leader Malavika Avinash after the rumor that she will contest from K R constituency.