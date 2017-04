ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 18ಕ್ಕೆ ರಾಯಣ್ಣ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಸಮಾವೇಶ

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 18 ರಂದು ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶವನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬ್ರಿಗೇಡ್ ನ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು.

English summary

Rayanna Brigade conference will be organised on June 18th in Mysuru, Brigade's state president Virupaksha told today to the media.