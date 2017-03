ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 'ರಜಾ-ಮಜಾ' ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ

15 ನೇ ವರ್ಷದ 'ರಜಾ-ಮಜಾ' ಮಕ್ಕಳ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 12ರಿಂದ ಮೇ 07ರ ವರೆಗೆ ಸರಸ್ವತಿಪುರಂನಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಪದವಿ ಪೂರ್ವಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Summer camp will be started from April 12th to May 7th in Natanaranga school Mysuru. Kannada Actor Mandya Ramesh is organising the summer camp.