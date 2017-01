ದಾನದ ಆಸ್ತಿಗೆ 2 ಬೀಗ, ಇಬ್ಬರು ತಮ್ಮದೆನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದೇ ಜಾಗ

ಮೈಸೂರಿನ ಜೆ.ಪಿ.ನಗರದ ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬರು ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹೆಸರಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯ ವಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಆಸ್ತಿ ತಮ್ಮದು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಬೀಗ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲೇ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸರು

English summary

A resident of JP Nagar wrote a will in the name of Prasad for Satya sayi trust in Mysuru. But other guy, Bhavani shankar now saying, property belongs to him. Complaint registered with police. They are suggestig both to solve issue in the court.