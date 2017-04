ನಿರ್ದೇಶಕ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ

ಮನೆಯ ಹಿಂಭಾಗದ ಗೋಡೆ ಕೊರೆದು ಒಳನುಗ್ಗಿರುವ ಕಳ್ಳರು ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ದಿರುವ ಕಳ್ಳರು.

English summary

In Bettadahalli of Mysuru district, renowned Kannada film director, Late. Puttanna Kanagal's house has been robbed.