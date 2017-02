ಖರ್ಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕು : ಬಿಜೆಪಿ ಯುವಮೋರ್ಚಾ ಒತ್ತಾಯ

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ; ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ಗಾಂಧಿಯಂಥವರು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಲಿದಾನಗೈದಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಒಂದು ನಾಯಿಯೂ ಬಲಿದಾನಗೈದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದರು.

English summary

Mysore BJP Yuva Morcha activists protests against Lok Sabha Opposition leader Mallikarjun Kharge, opposing his recent controversial speech in Lok Sabha. Two days ago, Kharge while talking in the Lok Sabha session said ''the Congres's leaders like Mahatma Gandhi sacrified his life for the country, but from BJP side not even a single dog hasn't sacrifised''.