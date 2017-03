ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪತಿಯ ಎದುರೇ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟ ಗರ್ಭಿಣಿ

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ರೈತರೊಬ್ಬರು, ಪೊಲೀಸ್ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ವೊಬ್ಬರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಎರಡೂ ಖೇದಕರ ಸುದ್ದಿಯೇ. ಆದರೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಗರ್ಭಿಣಿಯೊಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಸುದ್ದಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಡುವಂತಿದೆ.

Story first published: Thursday, March 2, 2017, 18:25 [IST]

English summary

Various crime incidents happend in Mysuru. Pregnant woman dies in accident, Farmer suicide, Head constable suicide are major crime news.