ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ, ಅಪಘಾತ ಸೇರಿ ಇತರ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೈಂ ಸುದ್ದಿಗಳು

ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ಅಡ್ಡೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ, ಅಪಘಾತ, ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದಂಧೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಪರಾಧ ಸುದ್ದಿಗಳ ವಿವರಣೆಗಳು ಈ ಒಂದೇ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಓದಿ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Police raided a prostitution center at Mysuru. 2 Men were arrested and 1 women were rescued during the raid. And another incident The arrest of the cricket betting. And some Mysuru district crime news here.