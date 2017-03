ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸರ್ವಥಾ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತವೆಯೇ ಹೊರತು ತಮ್ಮ ಜನಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು, ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಕಿಡಿ

English summary

Piriya pattana MLA K. Venkatesh sparked the controversy on saying that, media persons should not be invited to his programs as media speak about more on his controversies rather than focusing his welfare works. ಮಾಧ್ಯಮದವರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ: ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಶಾಸಕ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ