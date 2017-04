ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಅವಮಾನ: ಕಾಕತಾಳೀಯವೇ?!

ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಧರಂಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಎಚ್. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮೈಸೂರಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಆವರಣದ ಹಿಂಭಾಗದ ಕಸದ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಿರುವುದು ಕಾಕತಾಳೀಯವೋ, ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವೋ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದಿದೆ!

English summary

The photos of former CM Dharam Singh and former MP H. Vishwanath have thrown in Zilla Panchayat Office Premise, Mysuru. Is it a co incidence? or someone intentionally did it? answer is yet to be known