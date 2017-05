ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರೇ, ಬಡಾಯಿ ಕೊಚ್ಚುವುದನ್ನು ಮೊದಲು ಬಿಡಿ: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು , ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಜನ ಅದ್ಯಾವುದನ್ನೂ ಮರೆತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ, ನಂಜನಗೂಡಲ್ಲಿ ಜನ ಉತ್ತರ ಕೊ

English summary

People will not forget BJP's corrupt governance, that is why people taught lesson to BJP leaders in Gundlupet and Nanjangud byelection, chief minister of Karnataka Siddaramaiah told in Mysuru today.