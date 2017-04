ಉಪಚುನಾವಣೆ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಸಾಹಿತಿ, ಕಲಾವಿದರ ಬೆಂಬಲ

ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಮನೋಧರ್ಮದವನ್ನು ಬಿತ್ತುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‍ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ನಾವು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಹೇಳಿದರು.

English summary

We will support Congress candidate for Gundlupet by election, some actors and writers told in Mysuru today. Siddaramaiah's government got success by constant developmental works in the state. they added.