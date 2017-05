ತಾಯಂದಿರ ದಿನದಂದು 'ರಾಜಕುಮಾರ' ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ವೃದ್ಧೆಯರು

ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಬಂಧ ಬೆಸೆಯುವ ಅಪರೂಪದ ಚಿತ್ರ ರಾಜಕುಮಾರ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನ ಮೈಸೂರಿನ ವೃದ್ದಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವ ತಾಯಂದಿರ ದಿನದಂದು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತು.

English summary

On the occasion of ‘World Mother Day’ old age women’s from old age home watched super hit movie Rajakumara in Mysuru.