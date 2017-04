ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ತಕರಾರು ತೆಗೆಯುವಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲ

ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಮೆಷೀನ್ (ಇವಿಎಂ) ಗಳ ಟ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಂಜನಗೂಡು ಮತ್ತು ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.

English summary

No one can alleges tampering of Electronic Voting Machines (EVM) in Nanjangud and Gundlupet by-election. Here Election Commission used VVPATs along with EVMs that makes transparency in voting.