ಊಟಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿಯ ಕಟ್ಟೆ ಬಾಯ್ಸ್

ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪದಕಗಳನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೈಸೂರಿನ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಅನಂತ ರಾವ್ ಅವರು ಹೊತ್ತೂಟಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ಮಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯೂ ಜೆರ್ಸಿಯ ಕಟ್ಟೆ ಬಾಯ್ಸ್.

Story first published: Friday, March 17, 2017, 18:55 [IST]

English summary

Katte Boys, a group of Kannadigas in News Jersey, USA has come forward to help talented sportsman Ananth Rao in Mysuru. Gymnast from Mysuru had suffered injury to his back in 2010. He is struggling to eke a livelihood. Thanks to Katte Boys.