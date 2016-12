"ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾನು (ಎಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್) ಮತ್ತು ಪೂಜಾರಿ ಅಶೋಕವನದ ಸೀತೆ ಇದ್ದಹಾಗೆ. ಸೀತೆ ರಾಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾರನ್ನೂ ನೆನೆಯಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇ ನಾವು ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ನೆನೆಯುವುದಿಲ್ಲ."

English summary

Congress leader H Vishwanath has strongly criticized Narendra Modi's Demonetisation drive, by calling him Robin Hood. He alleged that Modi has internally entered into an agreement with Swiss bank. Vishwanath was speaking to media in Mysuru on Friday.