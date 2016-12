ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆಯ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿದ ನಂಜನಗೂಡು ನಂಜುಂಡ!

ಕೋಟಿ ಗಳಿಸುವ ದೇವರುಗಳಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ನಂಜನಗೂಡಿನ ನಂಜುಂಡನು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿರೋದು ವಿಶೇಷ. ಅಪನಗದೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಜನರು ನೋಟಿನ ಕೊರತೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ನಂಜುಂಡನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ.

English summary

Nanjangud Srikanteshwara temple has earned more than 1 crore rupees in a month in November. This is a record earning by the famous temple in Mysuru district. Many banned notes, golden ornaments were also found in the hundi.