ಉಪಚುನಾವಣಾ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಜಾತ್ರಾ ಸಂಭ್ರಮ

ಒಂದೆಡೆ ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ರಂಗು, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಜಾತ್ರೆಯ ಸಂಭ್ರಮ ಸೇರಿ ನಂಜನಗೂಡಿನಾದ್ಯಂತ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

Story first published: Friday, April 7, 2017, 13:59 [IST]

English summary

Myusuru's Nanjangud which is in by election mood, is now turning its attention towards Nanjundeshwara Rathotsava. The region got a heavenly look now. Lakhs of people gather to the festival for seek blessings of the God.